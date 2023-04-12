Такий крем-сир можна намащувати на хліб, додавати до випічки чи різноманітних салатів. А якщо ви обожнюєте печений перець, додайте до нього домашній крем-сир з часником і ви будете вражені неймовірним смаком страви.

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Кількість крем-сиру залежить від якості сметани та йогурту. За бажанням можна додати трави, зелень, спеції і часник, але вони суттєво зменшать термін зберігання продукту.

Рецепт домашнього крем-сиру

Час: 10 – 20 годин

10 – 20 годин Порції: 300 – 350 грамів

Інгредієнти:

– 300 грамів сметани 20% жирності;

– 300 – 350 грамів грецького йогурту 10% жирності;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти до однорідності і відкидаємо на марлю, складену мінімум в 4 рази (або на чистий рушник).

Зверху ставимо невеличкий вантаж (миска з горохом) і ховаємо в холодильник на ніч (краще на 20 годин).

Коли сироватка стече, залишиться ніжний і однорідний крем-сир.

Нехай смакує!

Спробуйте також додати спеції до крем-сиру, сформувати кульки та подати страву як закуску. Оригінально з крем-сиром смакуватиме:

– волоський горіх;

– в'ялені томати;

– копчена груша;

– прованські трави;

– сушена папая чи ананас;

– базилік;

– суміш часнику та кропу.

