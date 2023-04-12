Больше не будете покупать в магазине: рецепт домашнего крем-сыра
Источник:Валя Саенко
Зачем каждый раз переплачивать в магазинный сыр, если его с легкостью можно приготовить дома из простых продуктов. У нас есть рецепт!
Такой крем-сыр можно смазывать на хлеб, добавлять в выпечку или разнообразные салаты. А если вы обожаете печеный перец, добавьте к нему домашний крем-сыр с чесноком и вы будете поражены невероятным вкусом блюда.
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Количество крем-сыра зависит от качества сметаны и йогурта. По желанию можно добавить травы, зелень, специи и чеснок, но они существенно снизят срок хранения продукта.
Рецепт домашнего крем-сыра
- Время: 10 – 20 часов
- Порции: 300 – 350 граммов
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).
- Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).
- Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.
Пусть вкушает!
Попробуйте добавить специи к крем-сыру, сформировать шарики и подать блюдо в качестве закуски. Оригинально с крем-сыром будет смаковать:
– грецкий орех;
– вяленые томаты;
– копченая груша;
– прованские травы;
– сушеная папайя или ананас;
– базилик;
– смесь чеснока и укропа.