То, что нужно в такую жару: рецепт домашнего мороженого из трех ингредиентов

От чего сложно отказаться в летнюю жару? Конечно, речь идет о холодном, сладком мороженом. А если его приготовить собственноручно, оно доставит еще большее удовольствие.

Домашнее мороженое – то, что нужно в жару и всего из трех ингредиентов. Такой вкуснятина легко готовить, даже если у вас никогда не получались десерты.

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По желанию к мороженому можно добавлять разнообразные шоколадные крошки, рисовые шарики или просто полить шоколадом. Также вкусно будет с домашним вареньем.

Рецепт домашнего мороженого с печеньем

Время: 4 часа

4 часа Порции: 4

– печенье песочное;– 500 граммов жирных сливок 30 – 33%;– 250 граммов сгущенки.

Приготовление:

Предварительно сливки поставьте в холодильник, чтобы они были холодными. Можно перед приготовлением отправить на 15 – 20 минут в морозилку, но не дольше.

Взбиваем их в чаше комбайна или ручным миксером до мягких пиков.

Вливаем сгущенку и снова взбиваем.

Не забудьте форму простелить пергаментом или пленкой, чтобы легче доставать.

В форму выкладываем печенье, сверху сливочную массу и снова накрываем печеньем.

Отправляем в морозилку на несколько часов, чтобы все застыло.

Приятного аппетита!

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