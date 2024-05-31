Такое домашнее клубничное мороженое можно создать буквально за 5 минут. Это невероятный летний десерт, который вы захотите приготовить еще не один раз.

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Домашнее мороженое

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 очень спелых банана очень спелых банана;

– 250 грамм свежей клубники.

Приготовление:

Нарежьте банан ломтиками, поместите его в пищевой контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов или на ночь. Клубнику вымойте и удалите плодоножки. Отложите несколько ягод клубники для украшения. Положите замороженные бананы в емкость блендера. Добавьте клубнику к бананам и перемешайте до однородности. Оставшуюся клубнику нарежьте кубиками и смешайте с мороженым. Разлейте мороженое по чашкам в специальных формах для мороженого.

Интересно

Замороженные бананы – отличная основа для приготовления домашнего мороженого. Вы можете добавить различные сезонные фрукты, например, малину, чернику, вишню, чтобы получить разные вкусы.

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