Понадобится только 2 ингредиента: как приготовить домашнее мороженое из клубники
31 мая 2024, 06:30Читати новину українською
Источник:rozszerzaniediety
Вкусное и быстрое в приготовлении клубничное мороженое понравится каждому. У него максимально простой состав - только фрукты, без яиц, молока и сахара.
Такое домашнее клубничное мороженое можно создать буквально за 5 минут. Это невероятный летний десерт, который вы захотите приготовить еще не один раз.
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Домашнее мороженое
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 2 очень спелых банана очень спелых банана;
– 250 грамм свежей клубники.
Приготовление:
- Нарежьте банан ломтиками, поместите его в пищевой контейнер и поставьте в морозилку на несколько часов или на ночь.
- Клубнику вымойте и удалите плодоножки.
- Отложите несколько ягод клубники для украшения.
- Положите замороженные бананы в емкость блендера.
- Добавьте клубнику к бананам и перемешайте до однородности.
- Оставшуюся клубнику нарежьте кубиками и смешайте с мороженым.
- Разлейте мороженое по чашкам в специальных формах для мороженого.
Интересно
Замороженные бананы – отличная основа для приготовления домашнего мороженого. Вы можете добавить различные сезонные фрукты, например, малину, чернику, вишню, чтобы получить разные вкусы.