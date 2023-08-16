Делаем сразу из двойной порции: рецепт домашнего печенья с сахаром
16 августа 2023, 12:32Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Почти во всех кафе можно встретить хрустящее и необыкновенно красивое по форме печенье, присыпанное сахаром. Его обычно добавляют к кофе как комплимент. Захотелось отведать? У нас есть рецепт.
Домашнее печенье с сахаром – идеальный вариант кофе или чаю. Его можно приготовить в считанные минуты, ведь процесс настолько элементарен, что справится даже ребенок.
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Рецепт песочного печенья
- Время: 30 минут
- П орции: 18 – 20 штук
– 110 граммов мягкого сливочного масла;
– 50 граммов сахара;
– пол яйца, или одно маленькое;
– 130 граммов муки;
– 2 чайные ложки молока;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, муку. Напоследок вливаем молоко. Замешиваем эластичное тесто.
- Раскатываем его в пласт, с помощью формочек выжимаем печенье и перекладываем на противень.
- Сверху присыпаем печенье сахаром.
- Разогреваем духовку до 100 градусов и выпекаем печенье 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить рыхлые булочки с маковой начинкой.