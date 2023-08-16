Домашнє печиво з цукром – ідеальний варіант до кави чи чаю. Його можна приготувати залічені хвилини, адже процес настільки елементарний, що справиться навіть дитина.

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Рецепт пісочного печива

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 18 – 20 штук

Приготування:

  • М'яке масло збиваємо з цукром та ванільним цукром, додаємо яйце, борошно. Вкінці вливаємо молоко. Замішуємо еластичне тісто.
  • Розкачуємо його у пласт, за допомогою формочок витискаємо печиво та перекладаємо на деко.
  • Зверху присипаємо печиво цукром.
  • Розігріваємо духовку до 100 градусів та випікаємо печиво 10 – 15 хвилин.

Смачного!