Домашнее печенье с сахаром – идеальный вариант кофе или чаю. Его можно приготовить в считанные минуты, ведь процесс настолько элементарен, что справится даже ребенок.
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Рецепт песочного печенья
- Время: 30 минут
- П орции: 18 – 20 штук
Приготовление:
- Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, муку. Напоследок вливаем молоко. Замешиваем эластичное тесто.
- Раскатываем его в пласт, с помощью формочек выжимаем печенье и перекладываем на противень.
- Сверху присыпаем печенье сахаром.
- Разогреваем духовку до 100 градусов и выпекаем печенье 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!