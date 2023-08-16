Домашнее печенье с сахаром – идеальный вариант кофе или чаю. Его можно приготовить в считанные минуты, ведь процесс настолько элементарен, что справится даже ребенок.

Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут

Рецепт песочного печенья

  • Время: 30 минут
  • П орции: 18 – 20 штук

Приготовление:

  • Мягкое масло взбиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, муку. Напоследок вливаем молоко. Замешиваем эластичное тесто.
  • Раскатываем его в пласт, с помощью формочек выжимаем печенье и перекладываем на противень.
  • Сверху присыпаем печенье сахаром.
  • Разогреваем духовку до 100 градусов и выпекаем печенье 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!