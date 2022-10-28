Обязательно попробуйте приготовить творог маскарпоне из сметаны. Лучше выбирать именно жирную сметану, чтобы консистенция сыра получилась плотной.
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Рецепт маскарпоне из сметаны.
- Время: 5 часов
- Порции: 400 грамм
Приготовление:
- В сотейнике смешайте сметану, молоко, добавьте соль и сахар. Отправьте все на медленный огонь и при постоянном помешивании прогрейте массу.
- Перелейте все в дуршлаг, покрытый марлей. Накройте сверху кончиками марли и отправьте массу в дуршлаг в холодильник на 5 часов, чтобы сошел весь сок.
- Через отведенное время сыворотка сойдёт, а в миске у вас останется готовый сыр маскарпоне.
Приятного тебе аппетита!