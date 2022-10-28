Обязательно попробуйте приготовить творог маскарпоне из сметаны. Лучше выбирать именно жирную сметану, чтобы консистенция сыра получилась плотной.

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Рецепт маскарпоне из сметаны.

  • Время: 5 часов
  • Порции: 400 грамм

Приготовление:

  • В сотейнике смешайте сметану, молоко, добавьте соль и сахар. Отправьте все на медленный огонь и при постоянном помешивании прогрейте массу.
  • Перелейте все в дуршлаг, покрытый марлей. Накройте сверху кончиками марли и отправьте массу в дуршлаг в холодильник на 5 часов, чтобы сошел весь сок.
  • Через отведенное время сыворотка сойдёт, а в миске у вас останется готовый сыр маскарпоне.

Приятного тебе аппетита!