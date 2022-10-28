Маскарпоне – м'який сир, з ніжною кремовою текстурою. Зазвичай його використовують для приготування тирамісу, додають до кремів та "зашивають" торти. Цей сир продається у будь-якому магазині, але навіщо його купувати, якщо можна зробити вдома.