Не отличить от магазинного: рецепт маскарпоне из сметаны
28 октября 2022 , 09:53Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Маскарпоне – мягкий творог, с нежной кремовой текстурой. Обычно его используют для приготовления тирамиса, добавляют в кремы и "зашивают" торты. Этот сыр продается в любом магазине, но для чего его покупать, если можно сделать дома.
Обязательно попробуйте приготовить творог маскарпоне из сметаны. Лучше выбирать именно жирную сметану, чтобы консистенция сыра получилась плотной.
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Рецепт маскарпоне из сметаны.
- Время: 5 часов
- Порции: 400 грамм
– 600 – 700 граммов сметаны жирностью от 20%;
_ 150 миллилитров молока;
– щепотка соли;
– половина чайной ложки сахара.
Приготовление:
- В сотейнике смешайте сметану, молоко, добавьте соль и сахар. Отправьте все на медленный огонь и при постоянном помешивании прогрейте массу.
- Перелейте все в дуршлаг, покрытый марлей. Накройте сверху кончиками марли и отправьте массу в дуршлаг в холодильник на 5 часов, чтобы сошел весь сок.
- Через отведенное время сыворотка сойдёт, а в миске у вас останется готовый сыр маскарпоне.
Приятного тебе аппетита!