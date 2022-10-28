Не отличить от магазинного: рецепт маскарпоне из сметаны

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Маскарпоне – мягкий творог, с нежной кремовой текстурой. Обычно его используют для приготовления тирамиса, добавляют в кремы и "зашивают" торты. Этот сыр продается в любом магазине, но для чего его покупать, если можно сделать дома.