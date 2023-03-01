Хрустящая основа, фисташковый слой, нежный чизкейк – это невероятная вкусность, которую сможет приготовить каждый без лишних трудностей.
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Подавайте такой десерт к чаю или кофе, также он станет украшением любого стола: праздничного или обыденного.
Рецепт пахлава-чизкейка
- Время: сутки
- Порции: 8
Приготовление:
- Размораживаем тесто фило. Каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом и кладем в форму друг на друга. При этом каждый третий лист посыпаем сахаром. Запекаем 10 минут при 200 градусах. ⠀
- Сочетаем измельченные орехи, растопленное масло и сахар. Кладем на основание и хорошо утрамбовываем. ⠀
- Венчиком к однородности сочетаем крем-сыр, яйца, сахар, крахмал, сливки и лимонный сок.
- Переливаем на основание с прослойкой и ставим на средний уровень духовки. В любую форму наливаем стакан кипятка и ставим на нижний уровень духовки. Выпекаем пахлаву-чизкейк 1 час в разогретой до 150 градусов духовке (режим верх/низ+конвекция).
- После этого немного открываем дверцу духовки и даем полностью остыть. ⠀
- Сочетаем сахар, лимон и воду. Доводим до кипения, убавляем огонь и не перемешивая варим 5 – 7 минут (до полного растворения сахара).
- Охлаждаем, хорошо смазываем им края выпечки и убираем в холодильник на несколько часов или ночью.
- Перед подачей можно еще раз хорошо пропитать края и бока выпечки.
Приятного аппетита!