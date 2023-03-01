Хрустящая основа, фисташковый слой, нежный чизкейк – это невероятная вкусность, которую сможет приготовить каждый без лишних трудностей.

Читайте также Бифштекс из говядины и яйцом: быстрый рецепт для идеального завтрака

Подавайте такой десерт к чаю или кофе, также он станет украшением любого стола: праздничного или обыденного.

Рецепт пахлава-чизкейка

Время: сутки

сутки Порции: 8

Ингредиенты для основания:

– 13 – 15 листьев теста фило;

– 100 граммов сливочного масла;

– 4 столовые ложки сахара;

– форма диаметром 20 сантиметров.

Для фисташкового слоя:

– 150 граммов фисташек;

– 30 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сахара.

Для творожного слоя:

– 500 граммов крем-сыра;

– 2 яйца;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов жирных сливок;

– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока.

Для сиропа:

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов воды;

– ломтик лимона.

Приготовление:

Размораживаем тесто фило. Каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом и кладем в форму друг на друга. При этом каждый третий лист посыпаем сахаром. Запекаем 10 минут при 200 градусах. ⠀

Сочетаем измельченные орехи, растопленное масло и сахар. Кладем на основание и хорошо утрамбовываем. ⠀

Венчиком к однородности сочетаем крем-сыр, яйца, сахар, крахмал, сливки и лимонный сок.

Переливаем на основание с прослойкой и ставим на средний уровень духовки. В любую форму наливаем стакан кипятка и ставим на нижний уровень духовки. Выпекаем пахлаву-чизкейк 1 час в разогретой до 150 градусов духовке (режим верх/низ+конвекция).

После этого немного открываем дверцу духовки и даем полностью остыть. ⠀

Сочетаем сахар, лимон и воду. Доводим до кипения, убавляем огонь и не перемешивая варим 5 – 7 минут (до полного растворения сахара).

Охлаждаем, хорошо смазываем им края выпечки и убираем в холодильник на несколько часов или ночью.

Перед подачей можно еще раз хорошо пропитать края и бока выпечки.

Приятного аппетита!