Хрумка основа, фісташковий шар, ніжний чизкейк – це неймовірна смакота, яку зможе приготувати кожен без зайвих труднощів.

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Подавайте такий десерт до чаю чи кави, також він стане окрасою будь-якого столу: святкового чи буденного.

Рецепт пахлава-чизкейку

Час: доба

доба Порції: 8

Інгредієнти для основи:

– 13 – 15 листі тіста філо;

– 100 грамів вершкового масла;

– 4 столові ложки цукру;

– форма діаметром 20 сантиметрів.

Для фісташкового шару:

– 150 грамів фісташок;

– 30 грамів вершкового масла;

– 30 грамів цукру.

Для сирного шару:

– 500 грамів крем-сиру;

– 2 яйця;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів жирних вершків;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку.

Для сиропу:

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів води;

– скибка лимона.

Приготування:

Розморожуємо тісто філо. Кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом і кладемо у форму один на одній. При цьому, кожен третій лист посипаємо цукром. Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах. ⠀

Поєднуємо подрібнені горіхи, розтоплене масло і цукор. Кладемо на основу і добре утрамбовуємо. ⠀

Вінчиком до однорідності поєднуємо крем-сир, яйця, цукор, крохмаль, вершки та лимонний сік.

Переливаємо на основу з прошарком і ставимо на середній рівень духовки. У будь-яку форму наливаємо склянку окропу і ставимо на нижній рівень духовки. Випікаємо пахлаву-чизкейк 1 годину у розігрітій до 150 градусів духовці (режим верх/низ + конвекція).

Після цього трішки відкриваємо дверцята духовки і даємо повністю охолонути. ⠀

Поєднуємо цукор, лимон та воду. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і не перемішуючи варимо 5 – 7 хвилин (до повного розчинення цукру).

Охолоджуємо, добре змащуємо ним краї випічки і прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.

Перед подачею можна ще раз добре просочити краї та боки випічки.

Смачного!