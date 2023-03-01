Хрумка основа, фісташковий шар, ніжний чизкейк – це неймовірна смакота, яку зможе приготувати кожен без зайвих труднощів.
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Подавайте такий десерт до чаю чи кави, також він стане окрасою будь-якого столу: святкового чи буденного.
Рецепт пахлава-чизкейку
- Час: доба
- Порції: 8
Приготування:
- Розморожуємо тісто філо. Кожен лист змащуємо розтопленим вершковим маслом і кладемо у форму один на одній. При цьому, кожен третій лист посипаємо цукром. Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах. ⠀
- Поєднуємо подрібнені горіхи, розтоплене масло і цукор. Кладемо на основу і добре утрамбовуємо. ⠀
- Вінчиком до однорідності поєднуємо крем-сир, яйця, цукор, крохмаль, вершки та лимонний сік.
- Переливаємо на основу з прошарком і ставимо на середній рівень духовки. У будь-яку форму наливаємо склянку окропу і ставимо на нижній рівень духовки. Випікаємо пахлаву-чизкейк 1 годину у розігрітій до 150 градусів духовці (режим верх/низ + конвекція).
- Після цього трішки відкриваємо дверцята духовки і даємо повністю охолонути. ⠀
- Поєднуємо цукор, лимон та воду. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і не перемішуючи варимо 5 – 7 хвилин (до повного розчинення цукру).
- Охолоджуємо, добре змащуємо ним краї випічки і прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.
- Перед подачею можна ще раз добре просочити краї та боки випічки.
Смачного!