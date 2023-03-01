Два в одном: готовим сырник-пахлава
1 марта 2023, 14:01Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Сегодня нам захотелось поделиться с вами чем-нибудь особенным и мы подготовили рецепт сырника с пахлавой в одном десерте.
Хрустящая основа, фисташковый слой, нежный чизкейк – это невероятная вкусность, которую сможет приготовить каждый без лишних трудностей.
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Подавайте такой десерт к чаю или кофе, также он станет украшением любого стола: праздничного или обыденного.
Рецепт пахлава-чизкейка
- Время: сутки
- Порции: 8
– 13 – 15 листьев теста фило;
– 100 граммов сливочного масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– форма диаметром 20 сантиметров.
Для фисташкового слоя:
– 150 граммов фисташек;
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахара.
Для творожного слоя:
– 500 граммов крем-сыра;
– 2 яйца;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 150 граммов жирных сливок;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока.
Для сиропа:
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов воды;
– ломтик лимона.
Приготовление:
- Размораживаем тесто фило. Каждый лист смазываем растопленным сливочным маслом и кладем в форму друг на друга. При этом каждый третий лист посыпаем сахаром. Запекаем 10 минут при 200 градусах. ⠀
- Сочетаем измельченные орехи, растопленное масло и сахар. Кладем на основание и хорошо утрамбовываем. ⠀
- Венчиком к однородности сочетаем крем-сыр, яйца, сахар, крахмал, сливки и лимонный сок.
- Переливаем на основание с прослойкой и ставим на средний уровень духовки. В любую форму наливаем стакан кипятка и ставим на нижний уровень духовки. Выпекаем пахлаву-чизкейк 1 час в разогретой до 150 градусов духовке (режим верх/низ+конвекция).
- После этого немного открываем дверцу духовки и даем полностью остыть. ⠀
- Сочетаем сахар, лимон и воду. Доводим до кипения, убавляем огонь и не перемешивая варим 5 – 7 минут (до полного растворения сахара).
- Охлаждаем, хорошо смазываем им края выпечки и убираем в холодильник на несколько часов или ночью.
- Перед подачей можно еще раз хорошо пропитать края и бока выпечки.
Приятного аппетита!