Вкуснее не бывает: как приготовить идеальную домашнюю колбасу
14 апреля 2024, 21:45Читати новину українською
Источник:Shuba
Пожалуй, ни один украинский пасхальный стол не обходится без домашней колбасы. Узнайте, как ее вкусно приготовить.
Такая колбаса точно станет украшением вашей пасхальной корзины. Она придется по вкусу всем.
Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Рецепт домашней колбасы
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 10
– 2 килограмма свиной лопатки;
– 200 граммов сала;
– соль, перец, свиные кишки по вкусу;
– 1 головка чеснока. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготовление:
- Мясо порежьте мелкими кусочками примерно 1,5 – 2 сантиметра, а сало – 1-сантиметровым кубиком. Положите в большую миску, добавьте выжатый через пресс чеснок, посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
- Для формирования колбасы используйте специальную насадку-трубочку для мясорубки. Промойте кишку, натяните ее на трубку и завяжите конец ниткой. Начиняйте колбасу не трамбуя кусочки слишком плотно, ведь она может лопнуть. Когда колбаса будет готова, завяжите второй конец ниткой.
- Выложите колбасу кольцами на дуршлаг или сетку и сделайте проколы большой иглой по всей поверхности, с шагом 3 – 5 сантиметров. Оставьте на 2 часа до запекания.
- Запекайте домашнюю колбасу в разогретой до 150 градусов духовке в течение 1 часа.