Такая колбаса точно станет украшением вашей пасхальной корзины. Она придется по вкусу всем.
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Рецепт домашней колбасы
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Мясо порежьте мелкими кусочками примерно 1,5 – 2 сантиметра, а сало – 1-сантиметровым кубиком. Положите в большую миску, добавьте выжатый через пресс чеснок, посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
- Для формирования колбасы используйте специальную насадку-трубочку для мясорубки. Промойте кишку, натяните ее на трубку и завяжите конец ниткой. Начиняйте колбасу не трамбуя кусочки слишком плотно, ведь она может лопнуть. Когда колбаса будет готова, завяжите второй конец ниткой.
- Выложите колбасу кольцами на дуршлаг или сетку и сделайте проколы большой иглой по всей поверхности, с шагом 3 – 5 сантиметров. Оставьте на 2 часа до запекания.
- Запекайте домашнюю колбасу в разогретой до 150 градусов духовке в течение 1 часа.