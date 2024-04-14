Такая колбаса точно станет украшением вашей пасхальной корзины. Она придется по вкусу всем.

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Рецепт домашней колбасы

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Мясо порежьте мелкими кусочками примерно 1,5 – 2 сантиметра, а сало – 1-сантиметровым кубиком. Положите в большую миску, добавьте выжатый через пресс чеснок, посолите, поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.
  2. Для формирования колбасы используйте специальную насадку-трубочку для мясорубки. Промойте кишку, натяните ее на трубку и завяжите конец ниткой. Начиняйте колбасу не трамбуя кусочки слишком плотно, ведь она может лопнуть. Когда колбаса будет готова, завяжите второй конец ниткой.
  3. Выложите колбасу кольцами на дуршлаг или сетку и сделайте проколы большой иглой по всей поверхности, с шагом 3 – 5 сантиметров. Оставьте на 2 часа до запекания.
  4. Запекайте домашнюю колбасу в разогретой до 150 градусов духовке в течение 1 часа.