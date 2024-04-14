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Салат "Мулен Руж"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите.
- Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки.
- Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль.
- Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель.
- Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом.
- Снимите форму и подавайте к столу.