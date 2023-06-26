Не всегда есть возможность приобрести вкуснятина, ведь она не дешевая, а вот приготовить ее дома – прекрасное решение. Вам нужно всего несколько ингредиентов и немного магии.
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Орехово-шоколадная паста из фундука – настоящее удовольствие как для взрослых, так и детей. Нутелу можно добавлять к тостам, блинам, панкейкам, перемажьте ею вафельный торт и вы будете приятно удивлены.
Рецепт домашней нутели
- Время: 30 минут
- Порции: 350 – 400 граммов
Приготовление:
- Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.
- Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.
- Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.
- Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).
Приятного аппетита!⠀