Не всегда есть возможность приобрести вкуснятина, ведь она не дешевая, а вот приготовить ее дома – прекрасное решение. Вам нужно всего несколько ингредиентов и немного магии.

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Орехово-шоколадная паста из фундука – настоящее удовольствие как для взрослых, так и детей. Нутелу можно добавлять к тостам, блинам, панкейкам, перемажьте ею вафельный торт и вы будете приятно удивлены.

Рецепт домашней нутели

Время: 30 минут

30 минут Порции: 350 – 400 граммов

Ингредиенты:

– 300 граммов жареного фундука;

– 30 граммов какао;

– 20 – 30 граммов сахарной пудры;

– щепотка соли; ⠀

– 10 миллилитров масла; ⠀

– 200 – 300 миллилитров молока.

Приготовление:

Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.

Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.

Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.

Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).

Приятного аппетита!⠀

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