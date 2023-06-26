Не завжди є змога придбати смаколик, адже він не дешевий, а от приготувати його вдома – чудове рішення. Вам потрібно всього кілька інгредієнтів і трішки магії.

Читайте також Від історії до рецепта: готуємо справжній американський гамбургер

Горіхово-шоколадна паста з фундука – справжня насолода як для дорослих, так і дітей. Нутелу можна додавати до тостів, млинців, панкейків, перемастіть нею вафельний торт і ви будете приємно здивовані.

Рецепт домашньої нутели

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 350 – 400 грамів

Приготування:

  • Очищені горіхи подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції.
  • Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трішки молока і збиваємо. У вас вийде густа однорідна маса.
  • Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції.
  • Кладемо у баночку і зберігаємо в холодильнику (там вона стане густішою).

Смачного!⠀