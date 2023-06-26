Вкуснее магазинной: домашняя нутела к блинам или на тосты

Нутела – орехово-шоколадная паста, покорившая мир. Один из самых любимых завтраков миллионов – хрустящий тост с нутелой, к которой еще можно добавить кусочки банана.

Не всегда есть возможность приобрести вкуснятина, ведь она не дешевая, а вот приготовить ее дома – прекрасное решение. Вам нужно всего несколько ингредиентов и немного магии.

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Орехово-шоколадная паста из фундука – настоящее удовольствие как для взрослых, так и детей. Нутелу можно добавлять к тостам, блинам, панкейкам, перемажьте ею вафельный торт и вы будете приятно удивлены.

Рецепт домашней нутели

Время: 30 минут

30 минут Порции: 350 – 400 граммов

– 300 граммов жареного фундука;– 30 граммов какао;– 20 – 30 граммов сахарной пудры;– щепотка соли; ⠀– 10 миллилитров масла; ⠀– 200 – 300 миллилитров молока.

Приготовление:

Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.

Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.

Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.

Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).

Приятного аппетита!⠀

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