Вкуснее магазинной: домашняя нутела к блинам или на тосты

26 июня 2023, 12:55
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Источник:

Valeriia Veligura

Нутела – орехово-шоколадная паста, покорившая мир. Один из самых любимых завтраков миллионов – хрустящий тост с нутелой, к которой еще можно добавить кусочки банана.

Не всегда есть возможность приобрести вкуснятина, ведь она не дешевая, а вот приготовить ее дома – прекрасное решение. Вам нужно всего несколько ингредиентов и немного магии.

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Орехово-шоколадная паста из фундука – настоящее удовольствие как для взрослых, так и детей. Нутелу можно добавлять к тостам, блинам, панкейкам, перемажьте ею вафельный торт и вы будете приятно удивлены.

Рецепт домашней нутели

  • Время: 30 минут
  • Порции: 350 – 400 граммов
Ингредиенты:
– 300 граммов жареного фундука;
– 30 граммов какао;
– 20 – 30 граммов сахарной пудры;
– щепотка соли; ⠀
– 10 миллилитров масла; ⠀
– 200 – 300 миллилитров молока.

Приготовление:

  • Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.
  • Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.
  • Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.
  • Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).

Приятного аппетита!⠀

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Автор: Богданна Рибак