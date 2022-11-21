Идеальное дополнение к блинам: готовим домашнюю нутеллу

Шоколадно-ореховая паста популярна во всем мире, но зачем каждый раз покупать ее в магазине, если можно приготовить собственноручно дома.

Чтобы приготовить дома популярную шоколадно-ореховую пасту нутелла, не нужно заканчивать кулинарные курсы. Мы подобрали для вас проверенный рецепт, который гарантирует, что ваша сладкая намазанка получится очень вкусной.

Читайте также Курочка в маринаде и колбаски гриль: чем подкрепиться между отключениями света

Домашняя нутелла идеально дополнит блины, панкейки, запеченные тосты или крекеры. Щедро мажьте ее, добавьте свежие ягоды или фрукты (или без них) и наслаждайтесь!

Рецепт домашней нутеллы

Время: 30 минут

30 минут Порции: 400 грамм

– 300 граммов жареного фундука;– 30 граммов какао;– 20 – 30 граммов сахарной пудры;– щепотка соли; ⠀– 10 миллилитров масла; ⠀– 200 – 300 миллилитров молока.

Приготовление:

Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.

Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.

Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.

Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).

Приятного аппетита!⠀