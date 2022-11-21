Идеальное дополнение к блинам: готовим домашнюю нутеллу

21 ноября 2022 , 14:00
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Источник:

инстаграмм Валерия Велигура

Шоколадно-ореховая паста популярна во всем мире, но зачем каждый раз покупать ее в магазине, если можно приготовить собственноручно дома.

Чтобы приготовить дома популярную шоколадно-ореховую пасту нутелла, не нужно заканчивать кулинарные курсы. Мы подобрали для вас проверенный рецепт, который гарантирует, что ваша сладкая намазанка получится очень вкусной.

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Домашняя нутелла идеально дополнит блины, панкейки, запеченные тосты или крекеры. Щедро мажьте ее, добавьте свежие ягоды или фрукты (или без них) и наслаждайтесь!

Рецепт домашней нутеллы

  • Время: 30 минут
  • Порции: 400 грамм
Ингредиенты:
– 300 граммов жареного фундука;
– 30 граммов какао;
– 20 – 30 граммов сахарной пудры;
– щепотка соли; ⠀
– 10 миллилитров масла; ⠀
– 200 – 300 миллилитров молока.

Приготовление:

  • Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.
  • Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.
  • Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.
  • Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).

Приятного аппетита!⠀

Автор: Богданна Рибак