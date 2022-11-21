Чтобы приготовить дома популярную шоколадно-ореховую пасту нутелла, не нужно заканчивать кулинарные курсы. Мы подобрали для вас проверенный рецепт, который гарантирует, что ваша сладкая намазанка получится очень вкусной.
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Домашняя нутелла идеально дополнит блины, панкейки, запеченные тосты или крекеры. Щедро мажьте ее, добавьте свежие ягоды или фрукты (или без них) и наслаждайтесь!
Рецепт домашней нутеллы
- Время: 30 минут
- Порции: 400 грамм
Приготовление:
- Очищенные орехи измельчаем в блендере до гладкой гладкой консистенции.
- Добавляем какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и взбиваем. У вас получится густая однородная масса.
- Постепенно добавляем молоко и снова взбиваем до желаемой консистенции.
- Кладем в баночку и храним в холодильнике (там она станет гуще).
Приятного аппетита!⠀