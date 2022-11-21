Щоб приготувати вдома популярну шоколадно-горіхову пасту нутелла не потрібно закінчувати кулінарні курси. Ми дібрали для вас перевірений рецепт, який гарантує, що ваша солодка намазанка вийде надзвичайно смачною.

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Домашня нутелла ідеально доповнить млинці, панкейки, запечені тости чи крекер. Щедро намастіть її, додайте свіжих ягід чи фруктів (або й без них) та насолоджуйтеся!

Рецепт домашньої нутелли

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 400 грамів

Інгредієнти:

– 300 грамів смаженого фундуку;

– 30 грамів какао;

– 20 – 30 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі; ⠀

– 10 мілілітрів олії; ⠀

– 200 – 300 мілілітрів молока.

Приготування:

Очищені горіхи подрібнюємо у блендері до однорідної гладкої консистенції.

Додаємо какао, цукрову пудру, сіль, олію, трішки молока і збиваємо. У вас вийде густа однорідна маса.

Поступово додаємо молоко і знову збиваємо до бажаної консистенції.

Кладемо у баночку і зберігаємо в холодильнику (там вона стане густішою).

Смачного!⠀