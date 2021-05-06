Рецепт блинов от Лилии Ребрик не простой, телеведущая открыла поклонникам один из своих секретов, который часто использует на кухне.

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Дело в том, что готовое тесто надо будет перелить в пластиковую бутылку, продырявить крышку и закрыть ее. А потом наливать на сковороду через эту дырочку.

Смело рисуйте на разогретой сковороде кружево. И у вас получатся ажурные аппетитные блины, – прокомментировала телеведущая.

Рецепт кружевных блинов

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 500 мл молока;

– 30 г сливочного масла;

– 200 г муки;

– сахар на ваш вкус;

– щепотка соли.