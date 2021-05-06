Рецепт млинців від Лілії Ребрик не простий, телеведуча відкрила шанувальникам один зі своїх секретів, який часто використовує на кухні.
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Річ у тому, що готове тісто треба буде перелити в пластикову пляшку, продірявити кришечку і закрити її. А потім наливати на пательню через цю дірочку.
Сміливо малюйте на розігрітій пательні мереживо. І у вас вийдуть ажурні апетитні млинці, – прокоментувала телеведуча.
Рецепт мереживних млинців
- Заздалегідь дістаньте всі інгредієнти з холодильника та залишіть при кімнатній температурі.
- Збийте яйця з цукром та сіллю, влийте 100 – 150 мл молока та перемішайте.
- Просійте борошно через дрібне сито, висипте до яєчної маси та перемішайте, щоб не було грудочок.
- Додайте розтоплене вершкове масло до тіста, або олію й перемішайте.
- Обсмажуйте млинці з обох сторін на розігрітій сковорідці до готовності. Смачного!