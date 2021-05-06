Рецепт млинців від Лілії Ребрик не простий, телеведуча відкрила шанувальникам один зі своїх секретів, який часто використовує на кухні.

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Річ у тому, що готове тісто треба буде перелити в пластикову пляшку, продірявити кришечку і закрити її. А потім наливати на пательню через цю дірочку.

Сміливо малюйте на розігрітій пательні мереживо. І у вас вийдуть ажурні апетитні млинці, – прокоментувала телеведуча.

Рецепт мереживних млинців

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 500 мл молока;

– 30 г вершкового масла;

– 200 г борошна;

– цукор на ваш смак;

– дрібка солі.