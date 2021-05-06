Евгений Грибеник запомнился большим кулинарным мастерством, сдержанностью и мудростью. Во время проекта его коллеги с уважением называли его "дядя Женя", ведь он всегда был для них не только советчиком, но и хорошим другом.
Рецепт свежего и легкого салата с клубникой подойдет как для праздничного, так и для обычного стола.
Паски и колбаса – это, конечно, очень хорошо и вкусно, но вспомним, что скоро лето, к тому же организму надо отдохнуть от марафона застолий. Предлагаю приготовить легкий салат вместе со мной,
– прокомментировал Евгений Грибеник.
Рецепт салата с клубникой
- Приправьте сыр перцем по вашему вкусу.
- Редис нарежьте тонкими кольцами, а клубнику разрежьте пополам.
- Выложите на тарелку свежие листья шпината, можно добавить немного рукколы.
- Заправьте салат соусом и выложите остальные ингредиенты.
- Посыпьте салат семенами и подавайте к столу. Приятного аппетита!