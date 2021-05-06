Евгений Грибеник запомнился большим кулинарным мастерством, сдержанностью и мудростью. Во время проекта его коллеги с уважением называли его "дядя Женя", ведь он всегда был для них не только советчиком, но и хорошим другом.

Рецепт свежего и легкого салата с клубникой подойдет как для праздничного, так и для обычного стола.

Паски и колбаса – это, конечно, очень хорошо и вкусно, но вспомним, что скоро лето, к тому же организму надо отдохнуть от марафона застолий. Предлагаю приготовить легкий салат вместе со мной,

– прокомментировал Евгений Грибеник.

Рецепт салата с клубникой

Ингредиенты:

– 50 г клубники;

– 30 г свежего шпината;

– молодой сыр на ваш вкус (страчатела, адыгейский или итальянский примо сале)

– семена тыквы;

– семена подсолнечника;

– семена льна;

– редис;

– перец.

Для соуса:

– соус наршараб;

– бальзамический уксус.