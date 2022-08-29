Нежные творожные сырки с начинкой из малины в шоколадной глазури – десерт, который понравится каждому. Его важно хранить в холодильнике, ведь кисломолочному сыру свойственно портиться.

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Домашние глазированные сырки можно готовить с разными начинками: клубничной, вишневой, малиновой, или со сгущенкой, шоколадно ореховой пастой или без начинки. Какой из этих вариантов выбирать – решать вам. Мы гарантируем, что вкус будет отличным, какую бы начинку вы ни выбрали.

Рецепт домашних глазированных сырков

Время: 60 минут

60 минут Порции: 7 штук

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 30 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сахарной пудры;⠀

Для начинки:

– 50 граммов малины;

– 10 граммов сахара;

– 5 граммов кукурузного крахмала;

– 15 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка лимонного сока; ⠀

Для глазури:

– 200 граммов молочного шоколада;

– 40 миллилитров масла. ⠀

Приготовление:

Для приготовления начинки малину с сахаром доводим до кипения, добавляем кукурузный крахмал с водой, лимонный сок и варим до загущения. Даем полностью остыть и кладем в кондитерский мешок. ⠀

Для основания бережно пробиваем блендером кисломолочный творог, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем до однородной массы. Кладем в кондитерский мешок.

Формируем сырки на пищевой пленке, как на видео. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку до полной заморозки (20 – 30 минут).

Для глазури шоколад растапливаем в микроволновке или водяной бане, добавляем масло и хорошо перемешиваем. В творожок вставляем шпажку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.

Украшаем сахарной посыпкой, кладем на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.

Приятного тебе аппетита!