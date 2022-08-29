Вкусно, как в детстве: глазированные домашние сырки с малиной
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Какой десерт вам больше всего запомнился с детства? Нам – глазированные сырки с ягодными начинками. Если тогда родители покупали нам их в магазинах, сейчас заботливые мамы имеют возможность приготовить их дома.
Нежные творожные сырки с начинкой из малины в шоколадной глазури – десерт, который понравится каждому. Его важно хранить в холодильнике, ведь кисломолочному сыру свойственно портиться.
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Домашние глазированные сырки можно готовить с разными начинками: клубничной, вишневой, малиновой, или со сгущенкой, шоколадно ореховой пастой или без начинки. Какой из этих вариантов выбирать – решать вам. Мы гарантируем, что вкус будет отличным, какую бы начинку вы ни выбрали.
Рецепт домашних глазированных сырков
- Время: 60 минут
- Порции: 7 штук
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахарной пудры;⠀
Для начинки:
– 50 граммов малины;
– 10 граммов сахара;
– 5 граммов кукурузного крахмала;
– 15 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка лимонного сока; ⠀
Для глазури:
– 200 граммов молочного шоколада;
– 40 миллилитров масла. ⠀
Приготовление:
- Для приготовления начинки малину с сахаром доводим до кипения, добавляем кукурузный крахмал с водой, лимонный сок и варим до загущения. Даем полностью остыть и кладем в кондитерский мешок. ⠀
- Для основания бережно пробиваем блендером кисломолочный творог, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем до однородной массы. Кладем в кондитерский мешок.
- Формируем сырки на пищевой пленке, как на видео. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку до полной заморозки (20 – 30 минут).
- Для глазури шоколад растапливаем в микроволновке или водяной бане, добавляем масло и хорошо перемешиваем. В творожок вставляем шпажку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.
- Украшаем сахарной посыпкой, кладем на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.
Приятного тебе аппетита!