Вкусно, как в детстве: глазированные домашние сырки с малиной

29 августа 2022 , 14:23
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Источник:

инстаграммы Valeriia Veligura

Какой десерт вам больше всего запомнился с детства? Нам – глазированные сырки с ягодными начинками. Если тогда родители покупали нам их в магазинах, сейчас заботливые мамы имеют возможность приготовить их дома.

Нежные творожные сырки с начинкой из малины в шоколадной глазури – десерт, который понравится каждому. Его важно хранить в холодильнике, ведь кисломолочному сыру свойственно портиться.

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Домашние глазированные сырки можно готовить с разными начинками: клубничной, вишневой, малиновой, или со сгущенкой, шоколадно ореховой пастой или без начинки. Какой из этих вариантов выбирать – решать вам. Мы гарантируем, что вкус будет отличным, какую бы начинку вы ни выбрали.

Рецепт домашних глазированных сырков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 7 штук
Ингредиенты:
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахарной пудры;⠀
Для начинки:
– 50 граммов малины;
– 10 граммов сахара;
– 5 граммов кукурузного крахмала;
– 15 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка лимонного сока; ⠀
Для глазури:
– 200 граммов молочного шоколада;
– 40 миллилитров масла. ⠀

Приготовление:

  • Для приготовления начинки малину с сахаром доводим до кипения, добавляем кукурузный крахмал с водой, лимонный сок и варим до загущения. Даем полностью остыть и кладем в кондитерский мешок. ⠀
  • Для основания бережно пробиваем блендером кисломолочный творог, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем до однородной массы. Кладем в кондитерский мешок.
  • Формируем сырки на пищевой пленке, как на видео. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку до полной заморозки (20 – 30 минут).
  • Для глазури шоколад растапливаем в микроволновке или водяной бане, добавляем масло и хорошо перемешиваем. В творожок вставляем шпажку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.
  • Украшаем сахарной посыпкой, кладем на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак