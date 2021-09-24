Чтобы приготовить гречаники диетически, добавьте куриный фарш, а чтобы они были более калорийными – свиной.
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Сформированные гречаники можно приготовить как в духовке, так и на сковородке. Вкус будет отличным!
Рецепт гречаников
Время: 80 минут
Порции: 4
Гречаники с фаршем / Фото Кулинария
Приготовление:
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Залейте гречку водой в пропорции 1:2 и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите ее до готовности в течение 20 минут.
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В готовую кашу добавьте сливочное масло и перемешайте.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на масле.
Приготовление блюда / Фото Еда
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Гречневую кашу пропустите через мясорубку или перебейте блендером до однородной массы.
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Смешайте гречку с куриным фаршем и луком, вбейте яйца и перемешайте. Добавьте специи на ваш вкус.
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Смочите руки в воде и сформируйте гречаники – небольшие котлеты.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Запанируйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде по 7 – 8 минут с каждой стороны.
Приготовление блюда / Фото Еда
- Подавайте гречаники к столу горячими. Приятного аппетита!