Чтобы приготовить гречаники диетически, добавьте куриный фарш, а чтобы они были более калорийными – свиной.

Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой

Сформированные гречаники можно приготовить как в духовке, так и на сковородке. Вкус будет отличным!

Рецепт гречаников

Время: 80 минут

Порции: 4



Гречаники с фаршем / Фото Кулинария

Ингредиенты:

– 350 г куриного фарша;

– 200 г гречки;

– 30 г сливочного масла;

– 150 г репчатого лука,

– 1 куриное яйцо;

– 60 мл масла;

– 50 г пшеничной муки;

– соль,

– черный молотый перец.

Приготовление:

Залейте гречку водой в пропорции 1:2 и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите ее до готовности в течение 20 минут. В готовую кашу добавьте сливочное масло и перемешайте.



Приготовление блюда / Фото Еда

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на масле.



Приготовление блюда / Фото Еда

Гречневую кашу пропустите через мясорубку или перебейте блендером до однородной массы. Смешайте гречку с куриным фаршем и луком, вбейте яйца и перемешайте. Добавьте специи на ваш вкус. Смочите руки в воде и сформируйте гречаники – небольшие котлеты.



Приготовление блюда / Фото Еда

Запанируйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде по 7 – 8 минут с каждой стороны.



Приготовление блюда / Фото Еда