Щоб приготувати гречаники дієтично, додайте курячого фаршу, а щоб вони були калорійніші – свинячого.

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Сформовані гречаники можна приготувати як в духовці, так і на сковорідці. Смак буде відмінним!

Рецепт гречаників

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Гречаники з фаршем / Фото Кулінарія

Приготування:

  1. Залийте гречку водою в пропорції 1:2 та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та варіть її до готовності протягом 20 хвилин.
  1. До готової каші додайте вершкове масло та перемішайте.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на олії.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Гречану кашу пропустіть через м'ясорубку або перебийте блендером до однорідної маси.
  1. Змішайте гречку з курячим фаршем та цибулею, вибийте яйця та перемішайте. Додайте спецій на ваш смак.
  1. Змочіть руки у воді та сформуйте гречаники – невеликі котлети.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Запаніруйте їх в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці по 7 – 8 хвилин з кожного боку.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Подавайте гречаники до столу гарячими. Смачного!