Кусочек Франции на столе: простой и доступный рецепт домашних круассанов
18 августа 2023, 18:38Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Не всегда есть возможность приобрести рыхлый круассан в кафе или кондитерской, а процесс приготовления слоеного теста не один из самых простых. Но ведь не отказывать себе из-за этого в удовольствии? У нас есть альтернативный вариант классической рецептуры.
Круассаны можно наполнять как сладкими, так и солеными начинками. Выбирайте ту, которая нравится и начинайте утро с рыхлой домашней выпечки.
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Домашние круассаны
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 12 штук
– 550 граммов муки;
– 7 граммов сухих или 21 грамм прессованных дрожжей;
– 1 ложка сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 150 граммов теплой воды;
– 150 граммов теплого молока;
– 1 ложка масла;
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 1 желток и 2 ложки молока для смазки.
Приготовление:
- ️К просеянной муке добавляем дрожжи, соль, сахар, перемешиваем. Добавляем тёплую воду и молоко, замешиваем тесто, в конце добавляем масло.
- Вымешаем тесто на поверхности около 5 – 6 минут до гладкости. После вымешивания тесто может слегка прилипнуть к рукам.
- Накрываем тесто плёнкой и оставляем на 30 минут в теплом месте подойти.
- ️Тесто обходим, делим на 10 кусочков, каждый округляем, раскатываем на присыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 20 сантиметров, и так с каждым кусочком. Каждый смазываем сливочным маслом и складываем друг на друга. Края защипываем.
- Готовый "тортик" из теста раскатываем в один большой круг диаметром около 45 сантиметров и делим на 12 частей. На каждой делаем надрез и закручиваем, кончик защипываем.
- Готовым круассанам даем постоять около 1 часа перед выпеканием, чтобы достаточно вырасти. Выпекаем 10 минут при 200 градусах и допекаем еще 10 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить популярную выпечку из яблок на Спасо.