Круасани можна наповнювати як солодкими, так і солоними начинками. Обирайте ту, яка довподоби та починайте ранок з пухкої домашньої випічки.
Читайте також Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом
Домашні круасани
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 12 штук
Приготування:
- ️До просіяного борошна додаємо дріжджі, сіль, цукор, перемішуємо. Додаємо теплу воду і молоко, замішуємо тісто, в кінці додаємо олію.
- ️Вимішуємо тісто на поверхні близько 5 – 6 хвилин до гладкості. Після вимішування тісто може злегка липнути до рук.
- Накриваємо тісто плівкою і залишаємо на 30 хвилин в теплому місці підійти.
- ️Тісто обминаємо, ділимо на 10 шматочків, кожен округлюємо, розкатуємо на присипаній борошном поверхні в круг діаметром близько 20 сантиметрів, і так з кожним шматочком. Кожен змащуємо вершковим маслом і складаємо один на одного. Краї защіпуємо.
- ️Готовий "тортик" з тіста розкатуємо в один великий круг діаметром близько 45 сантиметрів і ділимо на 12 частин. На кожній робимо надріз і закручуємо, кінчик защіпуємо.
- ️Готовим круасанам даємо постояти близько 1 години перед випіканням, щоб достатньо вирости. Випікаємо 10 хвилин при 200 градусах і допікаємо ще 10 хвилин при 180 градусах.
Смачного!