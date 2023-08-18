Круасани можна наповнювати як солодкими, так і солоними начинками. Обирайте ту, яка довподоби та починайте ранок з пухкої домашньої випічки.

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Домашні круасани

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 550 грамів борошна;

– 7 грамів сухих або 21 грам пресованих дріжджів;

– 1 ложка цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 150 грамів теплої води;

– 150 грамів теплого молока;

– 1 ложка олії;

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 1 жовток і 2 ложки молока для змащування.

Приготування:

️До просіяного борошна додаємо дріжджі, сіль, цукор, перемішуємо. Додаємо теплу воду і молоко, замішуємо тісто, в кінці додаємо олію.

️Вимішуємо тісто на поверхні близько 5 – 6 хвилин до гладкості. Після вимішування тісто може злегка липнути до рук.

Накриваємо тісто плівкою і залишаємо на 30 хвилин в теплому місці підійти.

️Тісто обминаємо, ділимо на 10 шматочків, кожен округлюємо, розкатуємо на присипаній борошном поверхні в круг діаметром близько 20 сантиметрів, і так з кожним шматочком. Кожен змащуємо вершковим маслом і складаємо один на одного. Краї защіпуємо.

️Готовий "тортик" з тіста розкатуємо в один великий круг діаметром близько 45 сантиметрів і ділимо на 12 частин. На кожній робимо надріз і закручуємо, кінчик защіпуємо.

️Готовим круасанам даємо постояти близько 1 години перед випіканням, щоб достатньо вирости. Випікаємо 10 хвилин при 200 градусах і допікаємо ще 10 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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