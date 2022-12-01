Орешки с кремом знакомы нам еще с детства. Во многих семьях их готовят исключительно на Рождественские и Новогодние праздники, чтобы сдобрить праздничный стол.
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Для приготовления вкусностей вам обязательно понадобится орешница: электрическая или газовая.
Рецепт орешков со сгущенкой
- Время: 2 часа
- Порции: 20 – 30 штук
Приготовление:
- Сахар и соль взбиваем с яйцами, добавляем растопленное масло и муку. Перемешиваем с разрыхлителем и растительным маслом.
- Замешиваем тесто. Оно будет редкое, поэтому заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 – 40 минут.
- Разогреваем орех, формируем шарики и выпекаем.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты крема.
- Перемазываем половинки печенья и даем время, чтобы они пропитались кремом.
Приятного тебе аппетита!