Орешки с кремом знакомы нам еще с детства. Во многих семьях их готовят исключительно на Рождественские и Новогодние праздники, чтобы сдобрить праздничный стол.

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Для приготовления вкусностей вам обязательно понадобится орешница: электрическая или газовая.

Рецепт орешков со сгущенкой

  • Время: 2 часа
  • Порции: 20 – 30 штук

Приготовление:

  • Сахар и соль взбиваем с яйцами, добавляем растопленное масло и муку. Перемешиваем с разрыхлителем и растительным маслом.
  • Замешиваем тесто. Оно будет редкое, поэтому заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 – 40 минут.
  • Разогреваем орех, формируем шарики и выпекаем.

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты крема.
  • Перемазываем половинки печенья и даем время, чтобы они пропитались кремом.

Приятного тебе аппетита!