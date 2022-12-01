Горішки з кремом знайомі нам ще з дитинства. У багатьох сім'ях їх готують виключно на Різдвяні та Новорічні свята, щоб присмачити святковий стіл.

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Для приготування смаколиків вам обов'язково знадобиться горішниця: електрична, або газова.

Рецепт горішків зі згущенкою

  • Час: 2 години
  • Порції: 20 – 30 штук

Приготування:

  • Цукор та сіль збиваємо з яйцями, додаємо розтоплене масло та борошно. Перемішуємо з розпушувачем та олією.
  • Замішуємо тісто. Воно буде рідкувате, тому загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 – 40 хвилин.
  • Розігріваємо горішницю, формуємо кульки і випікаємо.

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти для крему.
  • Перемащуємо половинки печива і даємо час, щоб вони просочились кремом.

Смачного!