Горішки з кремом знайомі нам ще з дитинства. У багатьох сім'ях їх готують виключно на Різдвяні та Новорічні свята, щоб присмачити святковий стіл.
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Для приготування смаколиків вам обов'язково знадобиться горішниця: електрична, або газова.
Рецепт горішків зі згущенкою
- Час: 2 години
- Порції: 20 – 30 штук
Приготування:
- Цукор та сіль збиваємо з яйцями, додаємо розтоплене масло та борошно. Перемішуємо з розпушувачем та олією.
- Замішуємо тісто. Воно буде рідкувате, тому загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 – 40 хвилин.
- Розігріваємо горішницю, формуємо кульки і випікаємо.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для крему.
- Перемащуємо половинки печива і даємо час, щоб вони просочились кремом.
Смачного!