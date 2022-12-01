Горішки з кремом знайомі нам ще з дитинства. У багатьох сім'ях їх готують виключно на Різдвяні та Новорічні свята, щоб присмачити святковий стіл.

Читайте також Швидко та ситно: як приготувати традиційні німецькі ковбаски на сковорідці

Для приготування смаколиків вам обов'язково знадобиться горішниця: електрична, або газова.

Рецепт горішків зі згущенкою

Час: 2 години

2 години Порції: 20 – 30 штук

Інгредієнти для тіста:

– 80 грамів цукру;

– 2 курячих яйця;

– 180 грамів розтопленого вершкового масла;

– 350 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Цукор та сіль збиваємо з яйцями, додаємо розтоплене масло та борошно. Перемішуємо з розпушувачем та олією.

Замішуємо тісто. Воно буде рідкувате, тому загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 – 40 хвилин.

Розігріваємо горішницю, формуємо кульки і випікаємо.

Інгредієнти для крему:

– половинки печива, які не дуже вдались;

– волоські горішки

– варене згущене молоко

– м'яке вершкове масло.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для крему.

Перемащуємо половинки печива і даємо час, щоб вони просочились кремом.

Смачного!