К Рождественскому столу: рецепт сладких орешков со сгущенкой
1 декабря 2022 , 11:17Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Зимой трудно представить праздничный стол без этих сладостей – печеных орешков с кремом из сгущенки и грецкого ореха.
Орешки с кремом знакомы нам еще с детства. Во многих семьях их готовят исключительно на Рождественские и Новогодние праздники, чтобы сдобрить праздничный стол.
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Для приготовления вкусностей вам обязательно понадобится орешница: электрическая или газовая.
Рецепт орешков со сгущенкой
- Время: 2 часа
- Порции: 20 – 30 штук
– 80 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 180 граммов растопленного сливочного масла;
– 350 граммов муки;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 1 столовая ложка масла.
Приготовление:
- Сахар и соль взбиваем с яйцами, добавляем растопленное масло и муку. Перемешиваем с разрыхлителем и растительным маслом.
- Замешиваем тесто. Оно будет редкое, поэтому заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 – 40 минут.
- Разогреваем орех, формируем шарики и выпекаем.
– половинки печенья, которые не очень удались;
– грецкие орешки
- вареное сгущенное молоко
– мягкое сливочное масло.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты крема.
- Перемазываем половинки печенья и даем время, чтобы они пропитались кремом.
Приятного тебе аппетита!