К Рождественскому столу: рецепт сладких орешков со сгущенкой

Зимой трудно представить праздничный стол без этих сладостей – печеных орешков с кремом из сгущенки и грецкого ореха.

Орешки с кремом знакомы нам еще с детства. Во многих семьях их готовят исключительно на Рождественские и Новогодние праздники, чтобы сдобрить праздничный стол.

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Для приготовления вкусностей вам обязательно понадобится орешница: электрическая или газовая.

Рецепт орешков со сгущенкой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 20 – 30 штук

– 80 граммов сахара;– 2 куриных яйца;– 180 граммов растопленного сливочного масла;– 350 граммов муки;– щепотка соли;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– 1 столовая ложка масла.

Приготовление:

Сахар и соль взбиваем с яйцами, добавляем растопленное масло и муку. Перемешиваем с разрыхлителем и растительным маслом.

Замешиваем тесто. Оно будет редкое, поэтому заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 – 40 минут.

Разогреваем орех, формируем шарики и выпекаем.

– половинки печенья, которые не очень удались;– грецкие орешки- вареное сгущенное молоко– мягкое сливочное масло.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты крема.

Перемазываем половинки печенья и даем время, чтобы они пропитались кремом.

Приятного тебе аппетита!