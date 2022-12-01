К Рождественскому столу: рецепт сладких орешков со сгущенкой

1 декабря 2022 , 11:17
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Источник:

инстаграмм Cooking by Yuliya

Зимой трудно представить праздничный стол без этих сладостей – печеных орешков с кремом из сгущенки и грецкого ореха.

Орешки с кремом знакомы нам еще с детства. Во многих семьях их готовят исключительно на Рождественские и Новогодние праздники, чтобы сдобрить праздничный стол.

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Для приготовления вкусностей вам обязательно понадобится орешница: электрическая или газовая.

Рецепт орешков со сгущенкой

  • Время: 2 часа
  • Порции: 20 – 30 штук
Ингредиенты для теста:
– 80 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 180 граммов растопленного сливочного масла;
– 350 граммов муки;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 1 столовая ложка масла.

Приготовление:

  • Сахар и соль взбиваем с яйцами, добавляем растопленное масло и муку. Перемешиваем с разрыхлителем и растительным маслом.
  • Замешиваем тесто. Оно будет редкое, поэтому заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 – 40 минут.
  • Разогреваем орех, формируем шарики и выпекаем.
Ингредиенты для крема:
– половинки печенья, которые не очень удались;
– грецкие орешки
- вареное сгущенное молоко
– мягкое сливочное масло.

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты крема.
  • Перемазываем половинки печенья и даем время, чтобы они пропитались кремом.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак