Рецепт домашних слоек на творожном тесте с яблоками

8 октября 2021 , 11:40
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Известная украинская блогер Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм вкусным рецептом домашних слоек с яблочной начинкой. Рецепт довольно легкий и быстрый, вы можете даже готовить выпечку с детьми.

Если вам не нравится яблочная начинка в выпечке, вы смело можете заменить ее на творожную с изюмом, другими фруктами или ягодами или на густой джем. Главное, чтобы последний не вытекал из теста.

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Рецепт домашних слоек с яблоками

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 8


Слойки с яблоками / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
 – 280 г муки;
 – 200 г творога;
 – 1 яйцо;
 – 70 – 80 г сахара;
 – 7 ст. л. масла;
 – 10 г разрыхлителя;
 – ванильный сахар или экстракт.
Для начинки:
 – 500 г яблок;
 – 2 ст. л. сахара;
 – 25 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. Для приготовления теста перетрите с помощью блендера творог с сахаром до однородной консистенции.
     
  2. Добавьте к массе яйцо, ванильный сахар или экстракт, влейте масло и перемешайте.
     
  3. Высыпьте к творожной массе муку и разрыхлитель, и замесите тесто.
     
  4. Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, пока будете готовить начинку.
     
  5. Для приготовления начинки почистите яблоки и нарежьте их мелкими кубиками.
     
  6. На сковородке со сливочным маслом обжарьте кусочки яблок, посыпьте их сахаром и перемешайте.
     
  7. Тушите яблоки 5 – 7 минут, пока не испарится лишняя влага.
     
  8. Разделите тесто на четыре части и сформируйте из них шарики.
     
  9. Каждую часть теста раскатайте в круг диаметром 26 – 28 сантиметров. Каждый круг разрежьте на 4 равные части и сделайте надрезы (листай карусель с видео).
  1. Заверните начинку в каждый кусочек теста.
     
  2. Выпекайте слойки в духовке разогретой до 180 градусов в течение 20 минут.
     
  3. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак