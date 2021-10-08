Рецепт домашних слоек на творожном тесте с яблоками
8 октября 2021 , 11:40Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Известная украинская блогер Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграм вкусным рецептом домашних слоек с яблочной начинкой. Рецепт довольно легкий и быстрый, вы можете даже готовить выпечку с детьми.
Если вам не нравится яблочная начинка в выпечке, вы смело можете заменить ее на творожную с изюмом, другими фруктами или ягодами или на густой джем. Главное, чтобы последний не вытекал из теста.
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Рецепт домашних слоек с яблоками
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 8
Слойки с яблоками / Фото Яны Станишевской
– 280 г муки;
– 200 г творога;
– 1 яйцо;
– 70 – 80 г сахара;
– 7 ст. л. масла;
– 10 г разрыхлителя;
– ванильный сахар или экстракт.
Для начинки:
– 500 г яблок;
– 2 ст. л. сахара;
– 25 г сливочного масла.
Приготовление:
- Для приготовления теста перетрите с помощью блендера творог с сахаром до однородной консистенции.
- Добавьте к массе яйцо, ванильный сахар или экстракт, влейте масло и перемешайте.
- Высыпьте к творожной массе муку и разрыхлитель, и замесите тесто.
- Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, пока будете готовить начинку.
- Для приготовления начинки почистите яблоки и нарежьте их мелкими кубиками.
- На сковородке со сливочным маслом обжарьте кусочки яблок, посыпьте их сахаром и перемешайте.
- Тушите яблоки 5 – 7 минут, пока не испарится лишняя влага.
- Разделите тесто на четыре части и сформируйте из них шарики.
- Каждую часть теста раскатайте в круг диаметром 26 – 28 сантиметров. Каждый круг разрежьте на 4 равные части и сделайте надрезы (листай карусель с видео).
- Заверните начинку в каждый кусочек теста.
- Выпекайте слойки в духовке разогретой до 180 градусов в течение 20 минут.
- Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!