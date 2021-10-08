Если вам не нравится яблочная начинка в выпечке, вы смело можете заменить ее на творожную с изюмом, другими фруктами или ягодами или на густой джем. Главное, чтобы последний не вытекал из теста.

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Рецепт домашних слоек с яблоками

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 8


Слойки с яблоками / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Для приготовления теста перетрите с помощью блендера творог с сахаром до однородной консистенции.
  2. Добавьте к массе яйцо, ванильный сахар или экстракт, влейте масло и перемешайте.
  3. Высыпьте к творожной массе муку и разрыхлитель, и замесите тесто.
  4. Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, пока будете готовить начинку.
  5. Для приготовления начинки почистите яблоки и нарежьте их мелкими кубиками.
  6. На сковородке со сливочным маслом обжарьте кусочки яблок, посыпьте их сахаром и перемешайте.
  7. Тушите яблоки 5 – 7 минут, пока не испарится лишняя влага.
  8. Разделите тесто на четыре части и сформируйте из них шарики.
  9. Каждую часть теста раскатайте в круг диаметром 26 – 28 сантиметров. Каждый круг разрежьте на 4 равные части и сделайте надрезы (листай карусель с видео).
  1. Заверните начинку в каждый кусочек теста.
  2. Выпекайте слойки в духовке разогретой до 180 градусов в течение 20 минут.
  3. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!