Если вам не нравится яблочная начинка в выпечке, вы смело можете заменить ее на творожную с изюмом, другими фруктами или ягодами или на густой джем. Главное, чтобы последний не вытекал из теста.

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Рецепт домашних слоек с яблоками

Время : 60 – 80 минут

: 60 – 80 минут Порции: 8



Слойки с яблоками / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 280 г муки;

– 200 г творога;

– 1 яйцо;

– 70 – 80 г сахара;

– 7 ст. л. масла;

– 10 г разрыхлителя;

– ванильный сахар или экстракт.

Для начинки:

– 500 г яблок;

– 2 ст. л. сахара;

– 25 г сливочного масла.

Приготовление:

Для приготовления теста перетрите с помощью блендера творог с сахаром до однородной консистенции.

Добавьте к массе яйцо, ванильный сахар или экстракт, влейте масло и перемешайте.

Высыпьте к творожной массе муку и разрыхлитель, и замесите тесто.

Накройте его слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, пока будете готовить начинку.

Для приготовления начинки почистите яблоки и нарежьте их мелкими кубиками.

На сковородке со сливочным маслом обжарьте кусочки яблок, посыпьте их сахаром и перемешайте.

Тушите яблоки 5 – 7 минут, пока не испарится лишняя влага.

Разделите тесто на четыре части и сформируйте из них шарики.

Каждую часть теста раскатайте в круг диаметром 26 – 28 сантиметров. Каждый круг разрежьте на 4 равные части и сделайте надрезы (листай карусель с видео).