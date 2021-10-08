Якщо вам не довподоби яблучна начинка у випічці, ви сміло можете замінити її на сирну з родзинками, іншими фруктами чи ягодами або на густий джем. Головне, щоб останній не витікав з тіста.

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Рецепт домашніх слойок з яблуками

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 8


Слойки з яблуками / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Для приготування тіста перетріть за допомогою блендера сир з цукром до однорідної консистенції.
  1. Додайте до маси яйце, ванільний цукор або екстракт, влийте олію та перемішайте.
  1. Висипте до сирної маси борошно та розпушувач і замісіть тісто.
  1. Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в холодильник, доки будете готувати начинку.
  1. Для приготування начинки почистіть яблука та наріжте їх дрібними кубиками.
  1. На сковорідці з вершковим маслом обсмажте шматочки яблук, посипте їх цукром та перемішайте.
  1. Тушкуйте яблука 5 – 7 хвилин, доки не випарується зайва волога.
  1. Розділіть тісто на чотири частини та сформуйте з них кульки.
  1. Кожну частину тіста розкачайте колом діаметром 26 – 28 сантиметрів. Кожне коло розріжте на 4 рівні частини та зробіть надрізи (гортай карусель з відео).
  1. Загорніть начинку в кожен шматочок тіста.
  1. Випікайте слойки в духовці розігрітій до 180 градусів протягом 20 хвилин.
  1. Готову випічку можна посипати цукровою пудрою. Смачного!