Якщо вам не довподоби яблучна начинка у випічці, ви сміло можете замінити її на сирну з родзинками, іншими фруктами чи ягодами або на густий джем. Головне, щоб останній не витікав з тіста.

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Рецепт домашніх слойок з яблуками

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 8



Слойки з яблуками / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 280 г борошна;

– 200 г домашнього сиру;

– 1 яйце;

– 70 – 80 г цукру;

– 7 ст. л. олії;

– 10 г розпушувача;

– ванільний цукор або екстракт.

Для начинки:

– 500 г яблук;

– 2 ст. л. цукру;

– 25 г вершкового масла.

Приготування:

Для приготування тіста перетріть за допомогою блендера сир з цукром до однорідної консистенції.

Додайте до маси яйце, ванільний цукор або екстракт, влийте олію та перемішайте.

Висипте до сирної маси борошно та розпушувач і замісіть тісто.

Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в холодильник, доки будете готувати начинку.

Для приготування начинки почистіть яблука та наріжте їх дрібними кубиками.

На сковорідці з вершковим маслом обсмажте шматочки яблук, посипте їх цукром та перемішайте.

Тушкуйте яблука 5 – 7 хвилин, доки не випарується зайва волога.

Розділіть тісто на чотири частини та сформуйте з них кульки.

Кожну частину тіста розкачайте колом діаметром 26 – 28 сантиметрів. Кожне коло розріжте на 4 рівні частини та зробіть надрізи (гортай карусель з відео).

Загорніть начинку в кожен шматочок тіста.

Випікайте слойки в духовці розігрітій до 180 градусів протягом 20 хвилин.