Кондитер Екатерина Пескова предлагает приготовить вкусные домашние сырники по ее рецепту. Они без изюма, но если вы не представляете это блюдо без вкусного приложения – смело можете его добавить.

Источник: Инстаграм Екатерины Песковой

Ресторатор и кондитер Екатерина Пескова поделилась с читателями своим рецептом приготовления домашних сырников и предлагает и вам приготовить этот торт.

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По желанию вы можете добавить к сырникам варенье, джем, изюм или просто подать их с домашней сметаной.

Как приготовить нежные сырники дома

Ингредиенты:

– 300 г творога 5%;

– 3 шт. яиц;

– 70 г сахара;

– 2 г соли;

– 50 г муки;

– масло для жарки;

– сметана, ягоды и джем для подачи.