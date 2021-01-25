Рецепт домашних сырников от кондитера Екатерины Песковой
Кондитер Екатерина Пескова предлагает приготовить вкусные домашние сырники по ее рецепту. Они без изюма, но если вы не представляете это блюдо без вкусного приложения – смело можете его добавить.
Источник: Инстаграм Екатерины Песковой
Ресторатор и кондитер Екатерина Пескова поделилась с читателями своим рецептом приготовления домашних сырников и предлагает и вам приготовить этот торт.
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По желанию вы можете добавить к сырникам варенье, джем, изюм или просто подать их с домашней сметаной.
- Тщательно перетрите творог через мелкое сито, чтобы не было комочков, а сырники получились однородными и нежными.
- Добавьте к творожной массе одно яйцо и два желтка – перемешайте.
- Всыпьте в творог сахар и соль, снова перемешайте.
- Чтобы сырники держали форму добавьте к ним муку и вымешайте массу.
- Сформируйте руками сырники, обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки.
- Готовые сырники подавайте к столу со сметаной, джемом и ягодами. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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