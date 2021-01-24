Как приготовить идеальные сырники? Талантливый кулинарный эксперт рассказывает секреты. Детали – читайте в материале.

Евгений Клопотенко поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Вы легко приготовите нежные и вкусные сырники дома. Для приготовления важно выбрать правильный творог и несколько минут обжарить сырники на сковороде.

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Как приготовить сырники

Ингредиенты:

– 400 граммов творога 9%;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки муки;

– 3 столовые ложки сахара,

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3-4 столовые ложки подсолнечного масла;

– щепотка соли;

– сметана 15-25%;

– мята.

Для приготовления сырников в миске смешайте творог с сахаром, добавьте щепотку соли, ванильный сахар, перемешайте. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В творог, добавьте муку, яйцо, перемешайте до однородной констистенции, замесите тесто. Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла, раскатайте из теста шарики диаметром 3-4 см. Далее – сформируйте сырники, обваляйте в муке. Разогрейте сковородку. На подсолнечном масле на среднем огне обжарьте сырники 2-3 минуты с обеих сторон до золотой корочки. Выложите сырники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Готовые сырники выложите на тарелку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, добавьте сметану, украсьте листиками мяты. Приятного аппетита!

Рецепт сырников от Евгения Клопотенко в видео: