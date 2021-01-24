Вкусные сырники: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Как приготовить идеальные сырники? Талантливый кулинарный эксперт рассказывает секреты. Детали – читайте в материале.
Евгений Клопотенко поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Вы легко приготовите нежные и вкусные сырники дома. Для приготовления важно выбрать правильный творог и несколько минут обжарить сырники на сковороде.
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Как приготовить сырники
- Для приготовления сырников в миске смешайте творог с сахаром, добавьте щепотку соли, ванильный сахар, перемешайте.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В творог, добавьте муку, яйцо, перемешайте до однородной констистенции, замесите тесто.
- Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла, раскатайте из теста шарики диаметром 3-4 см. Далее – сформируйте сырники, обваляйте в муке.
- Разогрейте сковородку. На подсолнечном масле на среднем огне обжарьте сырники 2-3 минуты с обеих сторон до золотой корочки.
- Выложите сырники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Готовые сырники выложите на тарелку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, добавьте сметану, украсьте листиками мяты. Приятного аппетита!
Рецепт сырников от Евгения Клопотенко в видео:
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