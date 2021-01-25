Кондитерка Катерина Пєскова пропонує приготувати смачні домашні сирнички за її рецептом. Вони без родзинок, але якщо ви не уявляєте цю страву без смачного додатку – сміло можете їх додати.

Джерело: Інстаграм Катерини Пєскової Ресторатор та кондитер Катерина Пєскова поділилась із читачами своїм рецептом приготування домашніх сирників та пропонує й вам приготувати цей смаколик. Читайте також Смачні сирники: простий рецепт від Євгена Клопотенка За бажанням ви можете додати до сирників варення, джем, родзинки або просто подати їх з домашньою сметаною. Як приготувати ніжні сирники вдома Інгредієнти:

– 300 г кисломолочного сиру 5%;

– 3 шт. яєць;

– 70 г цукру;

– 2 г солі;

– 50 г борошна;

– олія для смаження;

– сметана, ягоди та джем для подачі. Ретельно перетріть домашній сир через дрібне сито, щоб не було грудочок, а сирники вийшли однорідними та ніжними. Додаємо до сирної маси одне яйце та два жовтки – перемішуємо. Всипте до сиру цукор та сіль, знову перемішайте. Щоб сирники тримали форму додайте до них борошно та вимішайте масу. Сформуйте руками сирники, обсмажте їх на олії до золотистої скоринки. Готові сирники подавайте до столу зі сметаною, джемом та ягодами. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Катерина Пескова (@peskova_katerina)