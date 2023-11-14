На аромат прибегут соседи: элементарный рецепт ароматного фаршированного перца
14 ноября 2023, 15:55Читати новину українською
Источник:Shuba
Фаршированный перец – любимое блюдо многих хозяек. Попробуйте начинить его не фаршем, а говяжьей печенью – вам понравится.
В этом блюде содержится мало калорий, необходимое количество питательных веществ и уникальный и безошибочный вкус. Его можно есть даже тем, кто соблюдает диету.
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Проверенный рецепт фаршированного перца с печенью
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 500 граммов сладкого перца;
– 500 граммов говяжьей печени;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– зелень, перец, соль по вкусу.
Фаршированные перцы – вкусное и питательное блюдо / Фото Unsplash
Приготовление:
- Печень промойте и нарежьте кусочками. Лук почистите и разрежьте на 4 части. Пропустите приготовленные ингредиенты через мясорубку.
- Морковь и зелень промойте и обсушите. Морковь натрите на средней терке, а зелень измельчите. Добавьте все это в печень, посолите, поперчите и перемешайте.
- Сладкий перец помойте и почистите от сердцевины. Разрежьте пополам и наполните половинки подготовленной начинкой. Выложите их на противень и запекайте 30 минут при температуре 190 градусов. Перед подачей украсьте блюдо зеленью.