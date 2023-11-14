На аромат прибегут соседи: элементарный рецепт ароматного фаршированного перца

14 ноября 2023, 15:55
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Источник:

Shuba

Фаршированный перец – любимое блюдо многих хозяек. Попробуйте начинить его не фаршем, а говяжьей печенью – вам понравится.

В этом блюде содержится мало калорий, необходимое количество питательных веществ и уникальный и безошибочный вкус. Его можно есть даже тем, кто соблюдает диету.

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Проверенный рецепт фаршированного перца с печенью

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов сладкого перца;
– 500 граммов говяжьей печени;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– зелень, перец, соль по вкусу.


Фаршированные перцы – вкусное и питательное блюдо / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Печень промойте и нарежьте кусочками. Лук почистите и разрежьте на 4 части. Пропустите приготовленные ингредиенты через мясорубку.
  2. Морковь и зелень промойте и обсушите. Морковь натрите на средней терке, а зелень измельчите. Добавьте все это в печень, посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Сладкий перец помойте и почистите от сердцевины. Разрежьте пополам и наполните половинки подготовленной начинкой. Выложите их на противень и запекайте 30 минут при температуре 190 градусов. Перед подачей украсьте блюдо зеленью.
К этому фаршированному перцу прекрасно подойдет квашеная капуста "Пелюстка", которая будет не только возбуждать аппетит, но и даст витаминный заряд вашему организму.
Автор: Ольга Котів