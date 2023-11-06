Вариаций рецептов капусты "Пелюстки" есть множество, но мы предоставим самый простой – классический, который нравится всем. Однако, конечно же, вы можете и поэкспериментировать, добавив, например, сельдерей или морковь.
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Рецепт квашеной капусты "Пелюстки"
Порций: 8
Время: 40 минут + 10 минут подготовки
Приготовление:
- Сначала необходимо приготовить маринад. Для этого смешайте в воде соль, сахар и специи, после чего в конце влейте уксус. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и прокипятите 1 – 2 минуты. Снимите маринад с огня и оставьте остывать.
- Далее почистите свеклу. Помойте ее и нарежьте небольшими брусочками или полукольцами.
- В свою очередь, капусту освободите от верхнего слоя листьев и нарежьте квадратами или брусками.
- В чистые банки, которые можно не стерилизовать, сложите слоями сначала капусту, затем свеклу и очищенный и разрезанный на 2 – 4 частички чеснок. Повторяйте так до самого верха.
- Залейте содержимое банок маринадом и поставьте в холодное место.
- Пробовать капусту "Пелюстку" можно уже через 2 – 3 дня, но лучше подождать неделю для полного раскрытия вкуса.
Приятного аппетита!