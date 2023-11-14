На аромат прибіжать сусіди: елементарний рецепт духмяного фаршированого перцю

У цій страві міститься мало калорій, необхідна кількість поживних речовин і унікальний та безпомилковий смак. Її можна їсти навіть тим, хто дотримується дієти.

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Перевірений рецепт фаршированого перцю з печінкою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів солодкого перцю;

– 500 грамів яловичої печінки;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– зелень, перець, сіль до смаку.



Фаршировані перці – смачна та поживна страва / Фото Unsplash

Приготування:

Печінку помийте та наріжте шматочками. Цибулю почистьте і розріжте на 4 частини. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м'ясорубку. Моркву і зелень помийте та обсушіть. Моркву натріть на середній терці, а зелень подрібніть. Додайте все це до печінки, посоліть, поперчіть і перемішайте. Солодкий перець помийте і почистьте від серцевини. Розріжте навпіл і наповніть половинки підготовленою начинкою. Викладіть їх на деко і запікайте 30 хвилин при температурі 190 градусів. Перед подачею прикрасьте страву зеленню.

До цього фаршированого перцю чудово смакуватиме квашена капуста "Пелюстка", яка не лише збуджуватиме апетит, а й дасть вітамінний заряд вашому організму.