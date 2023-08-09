Фаршированные лодочки из баклажанов: два рецепта вкусной начинки

9 августа 2023, 10:18
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Источник:

Вика Марченко

Лодочки из баклажанов могут быть сытной закуской или полноценным блюдом на обед, если выбрать начинку с мясным фаршем. Выбирайте и готовьте для всей семьи.

Если вы обожаете баклажаны и готовили их в различных вариациях, советуем попробовать фаршированный вариант.

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Фаршированные челноки с двумя видами начинки настоящее наслаждение для семьи. Из одной можно сделать и намазку на гренку, а мясную повторить и для кабачков.

Рецепт фаршированных лодочек из баклажанов с орехами

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4 штуки
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 30 граммов грецких орехов;
– 70 граммов твердого сыра;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– зелень;
– сметана или крем-сыр.

Приготовление:

  • Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
  • Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.
  • К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.
  • Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Если баклажаны просто полностью испечь, вытащить мякоть, добавить такую же начинку и помять вилкой то получится очень вкусная намазка на гренки.

Рецепт запеченных баклажанов с мясной начинкой

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 штуки
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 150 граммов мясного фарша;
– половина сладкого перца;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– репчатый лук;
– сметана или крем-сыр;
– 50 граммов твердого сыра.

Приготовление:

  • Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
  • Куриный, или другой мясной фарш обжариваем на сухой сковородке с мелко нарезанным луком.
  • ️Середки баклажанов нарезаем на кусочки и обжариваем на сухой сковородке до готовности.
  • ️К фаршу добавляем обжаренные баклажаны, мелко порезанный болгарский перец, выдавленный чеснок, сметану или крем сыр, перемешиваем и выкладываем в челноки из баклажана.
  • Сверху посыпаем тертым твердым сыром запекаем при температуре 175 градусов еще 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковую намазку к гренкам или бутербродам.
Автор: Богданна Рибак