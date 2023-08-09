Фаршированные лодочки из баклажанов: два рецепта вкусной начинки

Лодочки из баклажанов могут быть сытной закуской или полноценным блюдом на обед, если выбрать начинку с мясным фаршем. Выбирайте и готовьте для всей семьи.

Если вы обожаете баклажаны и готовили их в различных вариациях, советуем попробовать фаршированный вариант.

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Фаршированные челноки с двумя видами начинки настоящее наслаждение для семьи. Из одной можно сделать и намазку на гренку, а мясную повторить и для кабачков.

Рецепт фаршированных лодочек из баклажанов с орехами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 штуки

– 2 баклажана;– 30 граммов грецких орехов;– 70 граммов твердого сыра;– 1 – 2 зубчика чеснока;– зелень;– сметана или крем-сыр.

Приготовление:

Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.

Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.

К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.

Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

Если баклажаны просто полностью испечь, вытащить мякоть, добавить такую же начинку и помять вилкой то получится очень вкусная намазка на гренки.

Рецепт запеченных баклажанов с мясной начинкой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 штуки

– 2 баклажана;– 150 граммов мясного фарша;– половина сладкого перца;– 1 – 2 зубчика чеснока;– репчатый лук;– сметана или крем-сыр;– 50 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.

Куриный, или другой мясной фарш обжариваем на сухой сковородке с мелко нарезанным луком.

️Середки баклажанов нарезаем на кусочки и обжариваем на сухой сковородке до готовности.

️К фаршу добавляем обжаренные баклажаны, мелко порезанный болгарский перец, выдавленный чеснок, сметану или крем сыр, перемешиваем и выкладываем в челноки из баклажана.

Сверху посыпаем тертым твердым сыром запекаем при температуре 175 градусов еще 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

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