Фаршированные лодочки из баклажанов: два рецепта вкусной начинки
9 августа 2023, 10:18Читати новину українською
Источник:Вика Марченко
Лодочки из баклажанов могут быть сытной закуской или полноценным блюдом на обед, если выбрать начинку с мясным фаршем. Выбирайте и готовьте для всей семьи.
Если вы обожаете баклажаны и готовили их в различных вариациях, советуем попробовать фаршированный вариант.
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Фаршированные челноки с двумя видами начинки настоящее наслаждение для семьи. Из одной можно сделать и намазку на гренку, а мясную повторить и для кабачков.
Рецепт фаршированных лодочек из баклажанов с орехами
- Время: 35 минут
- Порции: 4 штуки
– 2 баклажана;
– 30 граммов грецких орехов;
– 70 граммов твердого сыра;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– зелень;
– сметана или крем-сыр.
Приготовление:
- Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
- Середку баклажанов нарезаем мелкими кусочками, солим и перчим. Обжариваем на сухой сковороде 2-3 минуты до готовности.
- К обжаренным баклажанам добавляем измельченные орешки, выжатый чеснок, сметану или крем сыр, тертый сыр и перемешиваем.
- Выкладываем начинку в серединку запеченного баклажана, посыпаем сверху тертым сыром и запекаем еще при температуре 175 градусов 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
Если баклажаны просто полностью испечь, вытащить мякоть, добавить такую же начинку и помять вилкой то получится очень вкусная намазка на гренки.
Рецепт запеченных баклажанов с мясной начинкой
- Время: 45 минут
- Порции: 4 штуки
– 2 баклажана;
– 150 граммов мясного фарша;
– половина сладкого перца;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– репчатый лук;
– сметана или крем-сыр;
– 50 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Баклажаны разрезаем пополам, достаем серединку и посыпаем специями. Смазываем маслом и запекаем при 175 градусах 15 минут.
- Куриный, или другой мясной фарш обжариваем на сухой сковородке с мелко нарезанным луком.
- ️Середки баклажанов нарезаем на кусочки и обжариваем на сухой сковородке до готовности.
- ️К фаршу добавляем обжаренные баклажаны, мелко порезанный болгарский перец, выдавленный чеснок, сметану или крем сыр, перемешиваем и выкладываем в челноки из баклажана.
- Сверху посыпаем тертым твердым сыром запекаем при температуре 175 градусов еще 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковую намазку к гренкам или бутербродам.