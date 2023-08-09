Якщо ви обожнюєте баклажани та вже готували їх у різних варіаціях, радимо спробувати фарширований варіант.
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Фаршировані човники з двома видами начинки справжня насолода для родини. З однієї можна зробити і намазку на грінки, а м'ясну повторити і для кабачків.
Рецепт фаршированих човників з баклажанів з горіхами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 штуки
Приготування:
- Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.
- Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.
- До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.
- ️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.
Смачного!
️Якщо баклажани просто повністю спекти, витягнути мʼякоть, додати таку ж начинку і пом’яти виделкою то вийде дуже смачна намазка на грінки.
Рецепт запечених баклажанів з м'ясною начинкою
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 штуки
Приготування:
- Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.
- ️Курячий, або інший м'ясний фарш обсмажуємо на сухій сковорідці з дрібно нарізаною цибулею.
- ️Серединку баклажанів нарізаємо на шматочки і обсмажуємо на сухій сковорідці до готовності.
- ️До фаршу додаємо обсмажені баклажани, дрібно порізаний болгарський перець, видавлений часник, сметану або крем сир, перемішуємо і викладаємо у човники з баклажана.
- ️Зверху посипаємо тертим твердим сиром запікаємо при температурі 175 градусів ще 10 – 15 хвилин.
Смачного!