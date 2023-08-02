В кастрюле или в духовке: как приготовить сочные фаршированные перцы с разными начинками
2 августа 2023, 14:39Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
На рынке и в магазинах цены на перец немного упали, теперь можно переходить к приготовлению фаршированных перцев. Мы предлагаем один из самых легких рецептов блюда.
Мы предлагаем ленивый вариант без зажарок, отваривания риса и другой излишней мороки. Фаршированные перцы – то, что нужно, в эту летнюю пору. Перец можно брать наш, белозерку по умеренной цене.
Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами
Начинку мы выбрали из риса и фарша, немного овощей и идеальная рецептура готова. Также перцы можно начинять рисом и овощами, грибами, куриным или говяжьим фаршем, или свиным.
Рецепт ленивых фаршированных перцев
- Время: 2 часа
- Порции: 6 штук
– стакан риса;
– 600 граммов куриного фарша;
– 1 кабачок;
– 1 большая морковь;
– 1 репчатый лук;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 стебля сельдерея;
– банка томатов в собственном соку;
– 150 граммов сливок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- В первую очередь замочим и промоем рис – вода должна быть прозрачна.
- Кабачок натираем на терку, следом морковь. Лук нарезаем мелкими кубиками, а чеснок пропускаем через пресс или натираем на терке. Смешиваем все это с промытым рисом и добавляем специи.
- Перцы чистим от семян и прожилок. Фаршируем начинкой, совсем немного оставляем места сверху. Выкладываем в форму для запекания. Если осталась начинка, то ее между перцем выкладываем.
- Сверху выкладываем половину томатов. Затем нарезанный сельдерей. Остальные томаты смешиваем со сливками, специями и водой. Нужно столько, чтобы покрыть перцы наполовину.
- Накрываем форму и запекаем. От закипания жидкости засекаем 1 час 20 минут. Следим, чтобы сильно не кипело, потому что будет выделяться много жидкости.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить нежинский салат с огурцами на зиму.