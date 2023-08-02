Мы предлагаем ленивый вариант без зажарок, отваривания риса и другой излишней мороки. Фаршированные перцы – то, что нужно, в эту летнюю пору. Перец можно брать наш, белозерку по умеренной цене.

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Начинку мы выбрали из риса и фарша, немного овощей и идеальная рецептура готова. Также перцы можно начинять рисом и овощами, грибами, куриным или говяжьим фаршем, или свиным.

Рецепт ленивых фаршированных перцев

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 штук

Ингредиенты:

– стакан риса;

– 600 граммов куриного фарша;

– 1 кабачок;

– 1 большая морковь;

– 1 репчатый лук;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 стебля сельдерея;

– банка томатов в собственном соку;

– 150 граммов сливок;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

В первую очередь замочим и промоем рис – вода должна быть прозрачна.

Кабачок натираем на терку, следом морковь. Лук нарезаем мелкими кубиками, а чеснок пропускаем через пресс или натираем на терке. Смешиваем все это с промытым рисом и добавляем специи.

Перцы чистим от семян и прожилок. Фаршируем начинкой, совсем немного оставляем места сверху. Выкладываем в форму для запекания. Если осталась начинка, то ее между перцем выкладываем.

Сверху выкладываем половину томатов. Затем нарезанный сельдерей. Остальные томаты смешиваем со сливками, специями и водой. Нужно столько, чтобы покрыть перцы наполовину.

Накрываем форму и запекаем. От закипания жидкости засекаем 1 час 20 минут. Следим, чтобы сильно не кипело, потому что будет выделяться много жидкости.

Приятного аппетита!

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