Ми пропонуємо лінивий варіант без засмажок, відварювання рису та іншої зайвої мороки. Фаршировані перці – те що треба, в цю літню пору. Перець можна брати наш, білозірку за помірною ціною.

Читайте також Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами

Начинку ми обрали з рису та фаршу, трішки овочів та ідеальна рецептура готова. Також перці можна начиняти рисом та овочами, грибами, курячим чи яловичим фаршем, або свинячим.

Рецепт лінивих фаршированих перців

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 штук

Приготування:

  • В першу чергу замочимо і промиємо рис – вода має бути прозора.
  • Кабачок натираємо на тертку, слідом моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а часник пропускаємо через прес або натираємо на тертці. Змішуємо все це з промитим рисом та додаємо спецій.
  • Перці чистимо від насіння і прожилок. Фаршируємо начинкою, зовсім трішки залишаємо місця зверху. Викладаємо в форму для запікання. Якщо залишилась начинка, то її поміж перцю викладаємо.
  • Зверху викладаємо половину томатів. Потім нарізану селеру. Решту томатів змішуємо з вершками, спеціями і водою. Потрібно стільки, щоб покрити перці на половину.
  • Накриваємо форму і запікаємо. Від закипання рідини засікаємо 1 годину 20 хвилин. Слідкуємо, щоб сильно не кипіло, бо буде виділятись багато рідини.

Смачного!