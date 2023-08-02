Ми пропонуємо лінивий варіант без засмажок, відварювання рису та іншої зайвої мороки. Фаршировані перці – те що треба, в цю літню пору. Перець можна брати наш, білозірку за помірною ціною.
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Начинку ми обрали з рису та фаршу, трішки овочів та ідеальна рецептура готова. Також перці можна начиняти рисом та овочами, грибами, курячим чи яловичим фаршем, або свинячим.
Рецепт лінивих фаршированих перців
- Час: 2 години
- Порції: 6 штук
Приготування:
- В першу чергу замочимо і промиємо рис – вода має бути прозора.
- Кабачок натираємо на тертку, слідом моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а часник пропускаємо через прес або натираємо на тертці. Змішуємо все це з промитим рисом та додаємо спецій.
- Перці чистимо від насіння і прожилок. Фаршируємо начинкою, зовсім трішки залишаємо місця зверху. Викладаємо в форму для запікання. Якщо залишилась начинка, то її поміж перцю викладаємо.
- Зверху викладаємо половину томатів. Потім нарізану селеру. Решту томатів змішуємо з вершками, спеціями і водою. Потрібно стільки, щоб покрити перці на половину.
- Накриваємо форму і запікаємо. Від закипання рідини засікаємо 1 годину 20 хвилин. Слідкуємо, щоб сильно не кипіло, бо буде виділятись багато рідини.
Смачного!