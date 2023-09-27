Итальянская паляница из украинских продуктов: рецепт фокаччи на все случаи жизни

Если вы еще ни разу не пробовали настоящую итальянскую фокаччу – самое время! Ее можно подавать как со специями, так и с разными добавками: оливки, травы, помидоры или даже прошуто.

Фокачча – дрожжевой хлеб, который готовят в Италии к любому столу. Его подают к завтраку, обеду или ужину. Он довольно пресный, поэтому обычно его сдабривают дополнительными ингредиентами, которые насыщают фокачью вкусом и ароматами.

Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша

После выпекания фокачью нарезают порционными кусочками, поливают оливковым маслом и подают на стол. Чтобы и мы могли в любое время полакомиться настоящей итальянской паляницей – давайте готовить ее дома.

Рецепт фокаччи

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

– 2 стакана теплой воды;– 2 столовые ложки сухих дрожжей;– 1 чайная ложка соли;– 500 граммов муки;– 2 чайные ложки сахара;– оливковое масло.– 10 граммов базилика;– 20 граммов лука;– 10 граммов сухого базилика;– 10 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком.

В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки.

Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком.

Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности.

После выпечки смазываем маслом, нарезаем на кусочки и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовитьпо нашему рецепту.