Итальянская паляница из украинских продуктов: рецепт фокаччи на все случаи жизни
Источник:Эктор Хименес-Браво
Если вы еще ни разу не пробовали настоящую итальянскую фокаччу – самое время! Ее можно подавать как со специями, так и с разными добавками: оливки, травы, помидоры или даже прошуто.
Фокачча – дрожжевой хлеб, который готовят в Италии к любому столу. Его подают к завтраку, обеду или ужину. Он довольно пресный, поэтому обычно его сдабривают дополнительными ингредиентами, которые насыщают фокачью вкусом и ароматами.
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После выпекания фокачью нарезают порционными кусочками, поливают оливковым маслом и подают на стол. Чтобы и мы могли в любое время полакомиться настоящей итальянской паляницей – давайте готовить ее дома.
Рецепт фокаччи
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 2 стакана теплой воды;
– 2 столовые ложки сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 500 граммов муки;
– 2 чайные ложки сахара;
– оливковое масло.
Дополнительно:
– 10 граммов базилика;
– 20 граммов лука;
– 10 граммов сухого базилика;
– 10 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком.
- В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки.
- Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности.
- После выпечки смазываем маслом, нарезаем на кусочки и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить белые грибы в сметане по нашему рецепту.